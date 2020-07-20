COVID-19 в Україні: кількість одужань від COVID-19 у Рівненській області - зросла

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КИЇВ. 20 липня. УНН. 19 липня у Рівненській області від коронавірусу одужали 115 хворих, пише УНН з посиланням на повідомлення глави Рівненської ОДА Віталія Коваля у Facebook.

Станом на вечір 19 липня в області зареєстровано 39 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 10 місяців до 73 років.

“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5144 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. В області 89 летальних випадків, спричинені COVID-19. Померла 35-річна жителька с. Великий Житин Рівненського району. Подолали хворобу 3722 людини. Одужало 115 мешканців області із Березнівського, Здолбунівського, Млинівського, Рівненського районів та міста Рівне”, — написав Коваль.

Додамо, що в Україні зафіксовано 58 842 випадки хвороби, 1485 з них - летальні.

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