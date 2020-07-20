COVID-19 в Украине: количество выздоровлений от COVID-19 в Ровенской области - выросло

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99061 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104708 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130813 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109709 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129891 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101823 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102523 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104363 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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COVID-19 в Украине: количество выздоровлений от COVID-19 в Ровенской области - выросло

COVID-19 в Украине: количество выздоровлений от COVID-19 в Ровенской области - выросло

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. 19 июля в Ровенской области от коронавируса выздоровели 115 больных, пишет УНН со ссылкой на сообщение главы Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.

По состоянию на вечер 19 июля в области зарегистрировано 39 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 10 месяцев до 73 лет.

“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5144 случая заболевания коронавирусной болезнью. В области 89 летальных случаев, вызванных COVID-19. Умерла 35-летняя жительница с. Большой Житин Ровенского района. Преодолели болезнь 3722 человека. Выздоровели 115 жителей области с Березновского, Здолбуновского, Млинивского, Ровенского районов и города Ровно”, — написал Коваль.

Добавим, что в Украине зафиксировано 58 842 случая болезни, 1485 из них — летальные.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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