COVID-19 в Украине: количество выздоровлений от COVID-19 в Ровенской области - выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. 19 июля в Ровенской области от коронавируса выздоровели 115 больных, пишет УНН со ссылкой на сообщение главы Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.
По состоянию на вечер 19 июля в области зарегистрировано 39 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 10 месяцев до 73 лет.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5144 случая заболевания коронавирусной болезнью. В области 89 летальных случаев, вызванных COVID-19. Умерла 35-летняя жительница с. Большой Житин Ровенского района. Преодолели болезнь 3722 человека. Выздоровели 115 жителей области с Березновского, Здолбуновского, Млинивского, Ровенского районов и города Ровно”, — написал Коваль.
Добавим, что в Украине зафиксировано 58 842 случая болезни, 1485 из них — летальные.