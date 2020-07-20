У Мексиці напали на армійський конвой - є загиблі

Зіткнення сталося в муніципалітеті Мігель-Алеман, що межує з США. Після бою військові вилучили шість автомобілів, в тому числі один броньований, а також кілька одиниць вогнепальної зброї, включаючи великокаліберну снайперську гвинтівку. Влада припускає, що в нападі брали участь члени наркокартелю “Гольфо”. На початку поточного місяця військові ліквідували 12 бойовиків іншого організованого злочинного співтовариства (ОЗС) в районі міста Нуево-Ларедо на кордоні з США в цьому ж регіоні.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор в минулий четвер заявив, що його уряд не буде вести переговори з ОЗС і не піде їм на поступки. “Ми продовжимо боротися зі злочинністю і не дозволимо залякувати нас”, — підкреслив глава держави.

Зіткнення спецпідрозділів і бойовиків в Мігель-Арман:

За першу половину поточного року жертвами насильства в Мексиці стали не менше 14,6 тис. осіб. В кінці квітня Лопес Обрадор назвав ситуацію в сфері безпеки вкрай важкою, підкресливши, що уряд активно працює над тим, щоб змінити її на краще.