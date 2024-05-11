У бєлгороді "бавовна": горять машини, пошкоджені торгівельні центри

російські телеграм-канали повідомляють про обстріл бєлгорода, передає УНН.

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Глава бєлгородської області оголосив, що у регіоні звучить сигнал ракетної небезпеки.

За даними російських телеграм-каналів, внаслідок удару спалахнули машини у дворі будинку на бульварі Юності. Також повідомляється про пошкодження торгових центрів "Гулівер" та "СітіМолл" та спорткомплексу.

Даних про можливі жертви поки що немає.