У бєлгороді "бавовна": горять машини, пошкоджені торгівельні центри
Київ • УНН
Російські телеграм-канали повідомили про обстріл бєлгорода (росія), в результаті якого загорілися автомобілі, пошкоджено торгові центри та спортивний комплекс, а в регіоні пролунав сигнал ракетного попередження.
російські телеграм-канали повідомляють про обстріл бєлгорода, передає УНН.
Деталі
Глава бєлгородської області оголосив, що у регіоні звучить сигнал ракетної небезпеки.
За даними російських телеграм-каналів, внаслідок удару спалахнули машини у дворі будинку на бульварі Юності. Також повідомляється про пошкодження торгових центрів "Гулівер" та "СітіМолл" та спорткомплексу.
Даних про можливі жертви поки що немає.