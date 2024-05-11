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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В белгороде "хлопок": горят машины, повреждены торговые центры

В белгороде "хлопок": горят машины, повреждены торговые центры

Киев  •  УНН

11 мая 2024, 16:54  •  16319 просмотра

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Российские телеграм-каналы сообщили об обстреле белгорода (россия), в результате которого загорелись автомобили, повреждены торговые центры и спортивный комплекс, а в регионе прозвучал сигнал ракетного предупреждения.

российские телеграм-каналы сообщают об обстреле Белгорода, передает УНН.

Детали

Глава белгородской области объявил, что в регионе звучит сигнал ракетной опасности.

По данным российских телеграмм-каналов, в результате удара вспыхнули машины во дворе дома на бульваре Юности. Также сообщается о повреждении торговых центров "Гулливер" и "СитиМолл" и спорткомплекса.

Данных о возможных жертвах пока нет.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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