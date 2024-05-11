В белгороде "хлопок": горят машины, повреждены торговые центры

российские телеграм-каналы сообщают об обстреле Белгорода, передает УНН.

Детали

Глава белгородской области объявил, что в регионе звучит сигнал ракетной опасности.

По данным российских телеграмм-каналов, в результате удара вспыхнули машины во дворе дома на бульваре Юности. Также сообщается о повреждении торговых центров "Гулливер" и "СитиМолл" и спорткомплекса.

Данных о возможных жертвах пока нет.