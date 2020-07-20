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Вертоліт та літак з рятувальниками відправилися на пошуки зниклого АН-2 у Бурятії

Вертоліт та літак з рятувальниками відправилися на пошуки зниклого АН-2 у Бурятії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Вертоліт Мі-8 і літак Ан-26 відправили на пошуки літака авіакомпанії “Фенікс”, який раніше вилетів з населеного пункту Кирен у Республіці Бурятія і перестав виходити на зв’язок. У пошуках бере участь і третій літак, на борту якого перебувають представники перевізника. Про це повідомили федеральному агентству ТАСС в Сибірському авіаційному пошуково-рятувальному центрі, пише УНН.

“На даний момент пошуком зниклого літака займаються три повітряних судна: вертоліт Мі-8 авіакомпанії „Ангара“, літак Ан-26 авіакомпанії „Іраеро“ і Ан-24 авіакомпанії „Фенікс“. Кілька годин тому при обльоті місця пошуку пілоти помітили світлові сигнали ліхтариком з лісу, хоча стверджувати, що це члени екіпажу зниклого літака, поки дуже рано. Пошукова операція триває”, — сказав співрозмовник агентства.

На борту вертольота і літака Ан-26 знаходяться рятувальники, в літаку Ан-24 авіакомпанії “Фенікс” — представники перевізника. У пошуково-рятувальному центрі відзначили, що вилетівши з Кирена, літак Ан-2 вирушив на північний захід, в Іркутську область.

Інформація про те, що Ан-2 своєчасно не вийшов на зв’язок, надійшла ввечері в неділю. Повідомлялося, що на борту знаходяться шість осіб, з них двоє — члени екіпажу і четверо — пасажири. За попередньою інформацією, літак здійснював хімічну обробку полів, заявка на політ не була схвалена.

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