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Вертолет и самолет со спасателями отправились на поиски пропавшего АН-2 в Бурятии

Вертолет и самолет со спасателями отправились на поиски пропавшего АН-2 в Бурятии

Киев  •  УНН

 • 11922 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Вертолет Ми-8 и самолет Ан-26 отправили на поиски самолета авиакомпании “Феникс”, который ранее вылетел из населенного пункта Кырен в Республике Бурятия и перестал выходить на связь. В поисках участвует и третий самолет, на борту которого находятся представители перевозчика. Об этом сообщили федеральному агентству ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре, пишет УНН.

“В настоящий момент поиском пропавшего самолета занимаются три воздушных судна: вертолет Ми-8 авиакомпании „Ангара“, самолет Ан-26 авиакомпании „Ираэро“ и Ан-24 авиакомпании „Феникс“. Несколько часов назад при облете места поиска пилоты заметили световые сигналы фонариком из леса, хотя утверждать, что это члены экипажа пропавшего самолета, пока очень рано. Поисковая операция продолжается”, — сказал собеседник агентства.

На борту вертолета и самолета Ан-26 находятся спасатели, в самолете Ан-24 авиакомпании “Феникс” — представители перевозчика. В поисково-спасательном центре отметили, что вылетев из Кырена, самолет Ан-2 отправился на северо-запад, в Иркутскую область.

Информация о том, что Ан-2 своевременно не вышел на связь, поступила вечером в воскресенье. Сообщалось, что на борту находятся шесть человек, из них двое — члены экипажа и четверо — пассажиры. По предварительной информации, самолет совершал химическую обработку полей, заявка на полет не была одобрена.

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