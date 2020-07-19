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У Бурятії зник літак АН-2 з 6 людьми на борту, який вилетів без погодження для хімічної обробки полів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Літак Ан-2, який вилетів з населеного пункту Кирен у Бурятії, не виходить на зв’язок. Про це федеральному агентству ТАСС в неділю повідомили в регіональному главку МНС РФ, інформує УНН.

“О 20:21 (час збігається з київським — ред.) надійшла інформація про те, що вчасно не вийшов на зв’язок літак Ан-2 (бортовий номер 71276) авіакомпанії „Фенікс“. На борту шестеро осіб, з них двоє членів екіпажу і четверо пасажирів. Ан-2 здійснив зліт з населеного пункту Кирен у Бурятії, точний маршрут прямування не відомий”, — сказали в головному управлінні.

На пошуки борту з Іркутська вже вилетів літак Ан-26 авіакомпанії “Іраеро”. О 00:30 до пошуків повинен приєднається Ан-2 авіакомпанія ’’Фенікс“. За попередньою інформацією, літак здійснював хімічну обробку полів, заявка на політ не була схвалена.

У відомстві додали, що, згідно з інформацією координаційного центру з пошуку бортів в Новосибірську, літак може перебувати на території Іркутської області.

Згідно сайту авіакомпанії “Фенікс”, вона створена більше 40 років і зареєстрована в місті Ачинськ Красноярського краю. Компанія виконує послуги з авіаційно-хімічній обробці, патрулювання лісів, аерофотозйомки.

Раніше, в результаті падіння поліцейського літака в Туреччині — загинули 7 осіб.

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