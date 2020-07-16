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У Туреччині впав літак служб безпеки: загинули 7 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Щонайменше семеро людей загинули в ніч на четвер в результаті падіння літака служб безпеки в провінції Ван на сході Туреччини. Про це, як передає телеканал NTV, повідомив міністр внутрішніх справ республіки Сулейман Сойлу, інформує УНН.

Аварія сталася близько 3:00 за місцевим часом (співпадає з київським).

Літак виконував розвідувальну і наглядову місію. Серед загиблих двоє пілотів.

“15.07.2020 літальний апарат розвідки під номером EM-809, зареєстрований в реєстрі Головного управління авіації Головного управління поліції, вилетів з аеропорту Ван Феріт Мелен 15.07.2020 о 18:34, після виконання своїх обов’язків і виходу на зв’язок з аеропортом Ван Феріт Мелен для зниження, сигнал на радарі і зв’язок було втрачено в зоні контролю аеропорту Ван Феріт Мелен з 22:45. Наш пілотований розвідувальний літак зазнав аварії на горі Артос, і в результаті аварії загинули співробітники поліції”, — відзначили в Головному управлінні турецької поліції.

Van'da keşif uçağı düştü

Soylu: 22.45 civarında iletişimi kesilen uçağun enkazına 03.00 gibi ulaşıldı https://t.co/pbRvyANYda

— NTV (@ntv) July 16, 2020

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