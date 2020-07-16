В Турции упал самолет служб безопасности: погибли 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. По меньшей мере семь человек погибли в ночь на четверг в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции. Об этом, как передает телеканал NTV, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу, информирует УНН.
Крушение произошло около 3:00 по местному времени (совпадает с киевским).
Самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию. Среди погибших двое пилотов.
“15.07.2020 летательный аппарат разведки под номером EM-809, зарегистрированный в реестре Главного управления авиации Главного управления полиции, вылетел из аэропорта Ван Ферит Мелен 15.07.2020 в 18:34, после выполнения своих обязанностей и выхода на связь с аэропортом Ван Ферит Мелен для снижения, сигнал на радаре и связь были потеряны в зоне контроля аэропорта Ван-Ферит-Мелен с 22:45. Наш пилотируемый разведывательный самолет потерпел крушение на горе Артос, и в результате аварии погибли сотрудники полиции”, — отметили в Главному управлении турецкой полиции.
Van'da keşif uçağı düştü
Soylu: 22.45 civarında iletişimi kesilen uçağun enkazına 03.00 gibi ulaşıldı https://t.co/pbRvyANYda