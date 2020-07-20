"Реал" не зумів перемогти в заключному турі сезону іспанської Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Мадридський “Реал” в заключному 38-му турі іспанської Прімери розділив очки із ФК “Леганес”, інформує кореспондент УНН.
На гол Серхіо Рамоса на 9 хвилині, наприкінці тайму вирівняти становище вдалося “Леганесу” зусиллями Жіля. Після перерви ситуація на полі повторилася: “галактікос” вийшли вперед, але не зуміли відзахищатися в одному з наступних епізодів. Асенсіо забив завдяки виходу на оперативний простір. Точний удар в активі футболіста “Леганеса” Ассале — 2:2.
Нічийного результату “Леганесу” не вистачило, щоб врятуватися від вильоту — команда фінішувала на 18-му місці, відставши від “Сельти” лише на один бал.
Зауважимо, що “Реал” в попередньому турі став чемпіоном, і випередив у підсумку “Барселону” на п’ять очок.