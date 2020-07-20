"Реал" не сумел победить в заключительном туре сезона испанской Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Мадридский “Реал” в заключительном 38-м туре испанской Примеры разделил очки с ФК “Леганес”, передает корреспондент УНН.
На гол Серхио Рамоса на 9 минуте, в конце тайма выровнять положение удалось “Леганесу” усилиями Жиля. После перерыва ситуация на поле повторилась: “галактикос” вышли вперед, но не сумели отзащищатся в одном из следующих эпизодов. Асенсио забил благодаря выходу на оперативный простор. Точный удар в активе футболиста “Леганеса” Ассале — 2:2.
Ничейного результата “Леганес” не хватило, чтобы спастись от вылета — команда финишировала на 18-м месте, отстав от “Сельты” лишь на один балл.
Заметим, что “Реал” в предыдущем туре стал чемпионом, и опередил в итоге “Барселону” на пять очков.