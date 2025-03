Четыре федеральные земли Германии просят США не выводить свои войска из страны

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил вывод 9,5 тыс. военнослужащих. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщал, что это “усилит сдерживание России”.

Письма в конгресс направили премьеры четырех земель: Баварии, Гессена, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, сообщает агентство. В обращениях они написали, что стремятся “не разорвать узы дружбы, а укрепить их”, а также обеспечить присутствие США в Германии и Европе в будущем.

По словам премьер-министров, базы США на территории их земель составляют основу американского присутствия в Европе и способности НАТО действовать.

В начале июня Reuters и The Wall Street Journal сообщали со ссылкой на источники, что Трамп намерен сократить численность американского контингента с 34,5 тыс. до 25 тыс. человек. По словам источника WSJ, этот шаг обсуждался с сентября 2019 года.

В середине июня президент сделал соответствующее заявление и пояснил, что вывод войск связан с нарушением Германией своих обязательств по платежам, которые на нее накладывает членство в НАТО. По словам Трампа, Берлин задолжал “миллиарды долларов”. “Пока они не заплатят, мы выводим своих солдат”, — заявил Трамп.

The Secretary of Defense and Chairman of the Joint Chiefs of Staff briefed the President yesterday on plans to redeploy 9,500 troops from Germany. pic.twitter.com/oFwyWZRmvB

— Jonathan Hoffman (@ChiefPentSpox) June 30, 2020

Позже, во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, Трамп допустил перевод части военного контингента из Германии в Польшу. Перед этим Дуда попросил американского лидера не выводить войска из Европы, поскольку они защищают европейские страны от “сильных имперских тенденций” со стороны России.