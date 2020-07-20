Четыре федеральные земли Германии просят США не выводить свои войска из страны

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99033 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104691 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130790 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109695 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129880 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101823 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102523 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104363 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Четыре федеральные земли Германии просят США не выводить свои войска из страны

Четыре федеральные земли Германии просят США не выводить свои войска из страны

Киев  •  УНН

 • 15071 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Премьер-министры четырех земель Германии обратились к конгрессу США с просьбой не выводить американские войска из их страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письма конгрессменам, пишет УНН.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил вывод 9,5 тыс. военнослужащих. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщал, что это “усилит сдерживание России”.

Письма в конгресс направили премьеры четырех земель: Баварии, Гессена, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, сообщает агентство. В обращениях они написали, что стремятся “не разорвать узы дружбы, а укрепить их”, а также обеспечить присутствие США в Германии и Европе в будущем.

По словам премьер-министров, базы США на территории их земель составляют основу американского присутствия в Европе и способности НАТО действовать.

В начале июня Reuters и The Wall Street Journal сообщали со ссылкой на источники, что Трамп намерен сократить численность американского контингента с 34,5 тыс. до 25 тыс. человек. По словам источника WSJ, этот шаг обсуждался с сентября 2019 года.

В середине июня президент сделал соответствующее заявление и пояснил, что вывод войск связан с нарушением Германией своих обязательств по платежам, которые на нее накладывает членство в НАТО. По словам Трампа, Берлин задолжал “миллиарды долларов”. “Пока они не заплатят, мы выводим своих солдат”, — заявил Трамп.

The Secretary of Defense and Chairman of the Joint Chiefs of Staff briefed the President yesterday on plans to redeploy 9,500 troops from Germany. pic.twitter.com/oFwyWZRmvB

— Jonathan Hoffman (@ChiefPentSpox) June 30, 2020

Позже, во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, Трамп допустил перевод части военного контингента из Германии в Польшу. Перед этим Дуда попросил американского лидера не выводить войска из Европы, поскольку они защищают европейские страны от “сильных имперских тенденций” со стороны России.

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