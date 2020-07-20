АН-2, який зник у Бурятії, перестав виходити на зв'язок через 6 годин після вильоту

“Літак вилетів не вночі, а ввечері неділі, о 19:25 за місцевим часом (14:25 за київським часом). Керівник авіакомпанії “Фенікс” знав про виліт, тому передбачуваний район пошуку нам відомий. На даний момент пошуком зниклого літака займаються три повітряних судна: вертоліт Мі-8 авіакомпанії “Ангара”, літак Ан-26 авіакомпанії “Іраеро” і Ан-24 авіакомпанії “Фенікс”, — сказав Дрегер.

За попередньою інформацією, на борту зниклого літака знаходилися члени екіпажу інших повітряних суден. Передбачається, що вони вилетіли з метою огляду території для подальшої хімічної обробки полів. Раніше повідомлялося, що на борту зниклого Ан-2 перебували два члени екіпажу і четверо пасажирів.