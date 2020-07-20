АН-2, пропавший в Бурятии, перестал выходить на связь через 6 часов после вылета
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Самолет Ан-2, который пропал, предположительно, в Иркутской области, вылетел из бурятского села Кырен вечером в воскресенье, сигнал о том, что он перестал выходить на связь, поступил спасателям лишь через шесть часов. Об этом сообщил федеральному агентству ТАСС начальник Сибирского координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер, передает УНН.
“Самолет вылетел не ночью, а вечером воскресенья, в 19:25 по местному времени (14:25 по киевскому времени). Руководитель авиакомпании “Феникс” знал о вылете, поэтому предполагаемый район поиска нам известен. В настоящий момент поиском пропавшего самолета занимаются три воздушных судна: вертолет Ми-8 авиакомпании “Ангара”, самолет Ан-26 авиакомпании “Ираэро” и Ан-24 авиакомпании “Феникс”, — сказал Дрегер.
По предварительной информации, на борту пропавшего самолета находились члены экипажа других воздушных судов. Предполагается, что они вылетели с целью осмотра территории для последующей химической обработки полей. Ранее сообщалось, что на борту пропавшего Ан-2 находились два члена экипажа и четверо пассажиров.