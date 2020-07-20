Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,36 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. На 20 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,36 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.360600 грн за долар;
31.255400 грн за євро;
0.381670 грн за російський рубль;
34.307500 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 19 липня курс рубля — знизився, решти валют — зріс.