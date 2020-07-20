Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,36 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.360600 грн за долар;

31.255400 грн за євро;

0.381670 грн за російський рубль;

34.307500 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 19 липня курс рубля — знизився, решти валют — зріс.