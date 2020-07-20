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19 березня, 08:45 • 144628 перегляди

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,36 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. На 20 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,36 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.360600 грн за долар;

31.255400 грн за євро;

0.381670 грн за російський рубль;

34.307500 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 19 липня курс рубля — знизився, решти валют — зріс.

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