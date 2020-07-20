Официальный курс гривны установлен на уровне 27,36 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. На 20 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,36 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.360600 грн за доллар;
31.255400 грн за евро;
0.381670 грн за российский рубль;
34.307500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 июля курс рубля — снизился, остальным валютам — вырос.