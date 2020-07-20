"Челсі" завоював путівку в фінал Кубку Англії з футболу

Перший гол відбувся в самому кінці першого тайму, який затягнувся через тривале надання допомоги Еріку Байї, який отримав пошкодження в зіткненні з партнером. Через хвилину після поновлення зустрічі Маунт потужним дальнім ударом застав зненацька Де Хеа, подвоївши перевагу своєї команди.

За 15 хвилин до кінця Магуайр зрізав м’яч у власні ворота, встановивши розгромний рахунок (3:0). На останніх хвилинах Бруну Фернандеш з пенальті забив гол престижу, проте завадити виходу “Челсі” у фінал манкуніанці були не в змозі — 3:1.

“Я пишаюся своєю командою. Я не міг би просити у них більшого, крім, можливо, ще пари голів! Можливо, це прозвучить дивно, але в матчі з суперником такого високого рівня мене найбільше вразило професійне ставлення моїх гравців до своєї роботи”, — підкреслив наставник “синіх” Френк Лемпард.

Додамо, у дербі проти “Арсеналу” “Челсі” спробує завоювати цей трофей через 50 років після того, як він вперше підкорився клубу.