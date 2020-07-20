"Челси" завоевал путевку в финал Кубка Англии по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Англии состоялось второе полуфинальное противостояние между “Челси” и “Манчестер Юнайтед”, в котором определился еще один финальный участник Кубка страны, передает УНН со ссылкой на сайт лондонцев.
Первый гол состоялся в самом конце первого тайма, который затянулся из-за длительного оказания помощи Эрику Байи, который получил повреждение в столкновении с партнером. Через минуту после возобновления встречи Маунт мощным дальним ударом застал врасплох Де Хеа, удвоив преимущество своей команды.
За 15 минут до конца Магуайр срезал мяч в собственные ворота, установив разгромный счет (3:0). На последних минутах Бруну Фернандеш с пенальти забил гол престижа, однако помешать выходу “Челси” в финал манкунианцы были не в состоянии — 3:1.
“Я горжусь своей командой. Я не мог бы просить у них большего, кроме, возможно, еще пару голов! Возможно, это прозвучит странно, но в матче с соперником такого высокого уровня меня больше всего поразило профессиональное отношение моих игроков к своей работе”, — подчеркнул наставник" синих “Фрэнк Лэмпард.
Добавим, в дерби против “Арсенала” “Челси” попытается завоевать этот трофей спустя 50 лет после того, как он впервые покорился клубу.