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На Харківщині тривають оборонні операції, війська ведуть контрударні дії - Зеленський

На Харківщині тривають оборонні операції, війська ведуть контрударні дії - Зеленський

Київ • УНН

 • 101941 перегляди

Президент Зеленський заявив, що в Харківській області тривають оборонні операції, в той час як ситуація в Донецькій області залишається напруженою, з більш ніж 30 військовими зіткненнями щодня, оскільки Україна зриває російські наступальні плани.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Харківщині тривають оборонні операції, на Донеччині ситуація залишається напруженою, передає УНН.

Сьогодні увага передусім фронту – ситуації в тих наших районах, де зараз найбільше ризиків російських наступальних дій. Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію 

- повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.

За словами Президента, також особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема Покровський напрямок – це Семенівка, Нетайлове. Там щодобово більше 30 бойових зіткнень. Вкрай складно. Звичайно, увага і всім іншим напрямкам наших оборонних дій: Купʼянський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Времівський.

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Зеленський подякував кожній нашій бригаді, яка сміливо захищає позиції, яка відбиває штурми, знищує окупанта.

"Зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один. Виконання цього завдання залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера. Дякую всім командирам, які дійсно роблять усе необхідне, щоб наші воїни були правильно мотивовані й чітко знали, як діяти", - резюмував Глава держави.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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