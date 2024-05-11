На Харьковщине продолжаются оборонительные операции, войска ведут контрударные действия - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Харьковщине продолжаются оборонительные операции, в Донецкой области ситуация остается напряженной, передает УНН.

Сегодня внимание прежде всего фронту - ситуации в тех наших районах, где сейчас больше всего рисков российских наступательных действий. Наши оборонительные операции продолжаются на Харьковщине, в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка. Это приграничные села. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

По словам Президента, также особенно напряженной остается ситуация в Донецкой области, в частности Покровское направление - это Семеновка, Нетайлово. Там ежесуточно более 30 боевых столкновений. Крайне сложно. Конечно, внимание и всем другим направлениям наших оборонительных действий: Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское, Времовское.

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Зеленский поблагодарил каждую нашу бригаду, которая смело защищает позиции, которая отражает штурмы, уничтожает оккупанта.

"Срывать российские наступательные замыслы - это сейчас задача номер один. Выполнение этой задачи зависит от каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера. Спасибо всем командирам, которые действительно делают все необходимое, чтобы наши воины были правильно мотивированы и четко знали, как действовать", - резюмировал Глава государства.