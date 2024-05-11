На Харьковщине продолжаются оборонительные операции, войска ведут контрударные действия - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  152457 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  163873 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  171232 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  154499 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  150071 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130333 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133022 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122074 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168104 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150832 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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На Харьковщине продолжаются оборонительные операции, войска ведут контрударные действия - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что в Харьковской области продолжаются оборонительные операции, в то время как ситуация в Донецкой области остается напряженной, с более чем 30 военными столкновениями ежедневно, поскольку Украина срывает российские наступательные планы.

Война •   •  10642 просмотра
На Харьковщине продолжаются оборонительные операции, войска ведут контрударные действия - Зеленский

Студенты Тбилисского госуниверситета объявили о начале забастовки: требуют отозвать закон об иноагентах

Студенты Тбилисского государственного университета объявили забастовку, бойкотируя занятия с 13 мая в знак протеста против законопроекта об "иностранных агентах" и требуя его отзыва.

Новости Мира •   •  9771 просмотра
Студенты Тбилисского госуниверситета объявили о начале забастовки: требуют отозвать закон об иноагентах

В ДТП на трассе Киев-Знаменка погиб 9-летний мальчик

9-летний мальчик погиб в автокатастрофе на трассе Киев-Знаменка, когда автомобиль Kia столкнулся со стоящим грузовиком Volvo.

Криминал и ЧП •   •  10228 просмотра
В ДТП на трассе Киев-Знаменка погиб 9-летний мальчик

рф не имеет ни намерения, ни возможности напасть на любую страну НАТО - заместитель генсекретаря Альянса

россия не имеет ни намерения, ни возможности осуществить военное нападение на любую страну НАТО, но против Альянса ведется тотальная гибридная война, включающая кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, саботаж, акты насилия и убийства, заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

политика •   •  11787 просмотра
рф не имеет ни намерения, ни возможности напасть на любую страну НАТО - заместитель генсекретаря Альянса

Масштабное ДТП в Винницкой области: трое полицейских погибли, есть раненые

Трое полицейских погибли и один получил ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей в Винницкой области.

Криминал и ЧП •   •  11641 просмотра
Масштабное ДТП в Винницкой области: трое полицейских погибли, есть раненые

В Тбилиси собираются на масштабный "Европейский марш" против закона об иноагентах

Сегодня в Тбилиси, Грузия, состоится масштабная проевропейская акция протеста с требованием отзыва противоречивого закона об "иностранных агентах", участники которой пройдут маршем к Европейской площади.

Новости Мира •   •  12146 просмотра
В Тбилиси собираются на масштабный "Европейский марш" против закона об иноагентах

Харьковщина: оккупанты выпустили по Волчанской громаде 20 КАБов, есть жертвы

В результате российского обстрела погибли двое мирных жителей и один получил ранения в Волчанской громаде Харьковской области.

Война •   •  14343 просмотра
Харьковщина: оккупанты выпустили по Волчанской громаде 20 КАБов, есть жертвы

В подмосковье произошел масштабный пожар на складе института минерального сырья: что известно

На складе Института минеральных ресурсов в Наро-Фоминске московской области площадью 2800 квадратных метров вспыхнул пожар, причина которого неизвестна.

Новости Мира •   •  13203 просмотра
В подмосковье произошел масштабный пожар на складе института минерального сырья: что известно

Взрыв в Сумах: оккупанты нанесли удар по инфраструктуре, погибла женщина

Женщина погибла в результате российского ракетного обстрела инфраструктуры пригорода Сум.

Общество •   •  15762 просмотра
Взрыв в Сумах: оккупанты нанесли удар по инфраструктуре, погибла женщина

В Харькове заработала первая подземная школа - мэр

620 детей начнут учиться в первой подземной школе Харькова со следующего понедельника, а из-за высокого спроса планируется построить еще как минимум три такие школы.

Общество •   •  15520 просмотра
В Харькове заработала первая подземная школа - мэр