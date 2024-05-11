Враг локализован в "серой зоне": Волошин о ситуации на севере Харьковщины

Противник локализован в "серой зоне" на Харьковщине, которая не расширяется. ВСУ пытаются уничтожить врага. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона в субботу, передает корреспондент УНН.

Решением командования усилены наши оборонительные подразделения, и оно уже реализуется. Противник локализован, серая зона не расширяется, однако есть вопрос, чтобы его до конца уничтожить и повылавливать в тех лесопосадках, лесополосах, где он мог просочиться и мог спрятаться - сказал Волошин.

Напомним

В Харьковской области Силы обороны отбили на утро 9 атак. По состоянию на утро на Харьковщине осуществляется огневое поражение с задачей управлять вражеским наступлением и уничтожить оккупантов. Сейчас продолжаются оборонительные бои.