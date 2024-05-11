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Ворога локалізовано у “сірій зоні”: Волошин про ситуацію на півночі Харківщини

Ворога локалізовано у “сірій зоні”: Волошин про ситуацію на півночі Харківщини

Київ • УНН

 • 25508 перегляди

Збройні сили локалізували ворога в "сірій зоні" в Харківській області, яка не розширюється, і намагаються знищити його там.

Противника локалізовано у "сірій зоні" на Харківщини, яка не розширюється. ЗСУ намагаються знищити ворога. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у суботу, передає кореспондент УНН.

Рішенням командування посилені наші оборонні підрозділи, і воно вже реалізовується. Противника локалізовано, сіра зона не розширюється, однак є питання, щоб його до кінця знищити й повиловлювати у тих лісопосадках, лісосмугах, де він міг просочитися і міг заховатися 

- сказав Волошин.

Нагадаємо

У Харківській області Сили оборони відбили на ранок 9 атак. Станом на ранок на Харківщині здійснюється вогневе ураження із завданням керувати ворожий наступ та знищити окупантів. Наразі тривають оборонні бої.

Павло Башинський

Павло Башинський

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