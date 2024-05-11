Ворога локалізовано у “сірій зоні”: Волошин про ситуацію на півночі Харківщини
Київ • УНН
Збройні сили локалізували ворога в "сірій зоні" в Харківській області, яка не розширюється, і намагаються знищити його там.
Противника локалізовано у "сірій зоні" на Харківщини, яка не розширюється. ЗСУ намагаються знищити ворога. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у суботу, передає кореспондент УНН.
Рішенням командування посилені наші оборонні підрозділи, і воно вже реалізовується. Противника локалізовано, сіра зона не розширюється, однак є питання, щоб його до кінця знищити й повиловлювати у тих лісопосадках, лісосмугах, де він міг просочитися і міг заховатися
Нагадаємо
У Харківській області Сили оборони відбили на ранок 9 атак. Станом на ранок на Харківщині здійснюється вогневе ураження із завданням керувати ворожий наступ та знищити окупантів. Наразі тривають оборонні бої.