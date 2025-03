У Вашингтоні сталася стрілянина: є загиблий та поранені

Стрілянина сталася близько 17:00 години (01:00 за київським часом) на перетині 14-ої вулиці і Спрінг-роуд. При цьому рятувальники повідомили телеканалу, що в результаті стрілянини поранення отримали дев’ять осіб.

На сторінці департаменту поліції округу Колумбії в Twitter наводиться опис людей, підозрюваних у стрільбі. У заяві наголошується, що один з підозрюваних був одягнений в чорну толстовку, а інший — в сіру. В останній раз їх бачили в темно-синьому або чорному автомобілі з тонованим склом.

Ефір місцевого телеканалу з місця подій:

Shooting Investigation at the intersection of 14th Street NW and Spring Road NW.



L / O for 3 B / Ms, 2 wearing all black with black hoodies and 1 wearing a grey hoodie. Last seen in a dark blue or black vehicle with tinted windows going N / B 14th St NW.

DO NOT TAKE ACTION CALL 911

— DC Police Department (@DCPoliceDept) July 19, 2020