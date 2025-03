В Вашингтоне произошла стрельба: есть погибший и раненные

Стрельба произошла около 17:00 часов (01:00 по киевскому времени) на пересечении 14-й улицы и Спринг-роуд. При этом спасатели сообщили телеканалу, что в результате стрельбы ранения получили девять человек.

На странице департамента полиции округа Колумбии в Twitter приводится описание людей, подозреваемых в стрельбе. В заявлении отмечается, что подозреваемые один из подозреваемых был одет в черную толстовку, а другой — в серую. В последний раз их видели в темно-синем или черном автомобиле с тонированными стеклами.

Эфир местного телеканала с места событий:

Shooting Investigation at the intersection of 14th Street NW and Spring Road NW.



L/O for 3 B/Ms, 2 wearing all black with black hoodies and 1 wearing a grey hoodie. Last seen in a dark blue or black vehicle with tinted windows going N/B 14th St NW.

DO NOT TAKE ACTION CALL 911

— DC Police Department (@DCPoliceDept) July 19, 2020