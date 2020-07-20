В Вашингтоне произошла стрельба: есть погибший и раненные
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал NBC4 Washington (региональная редакция телеканала NBC) со ссылкой на пресс-секретаря полиции округа Колумбия, передает УНН.
Стрельба произошла около 17:00 часов (01:00 по киевскому времени) на пересечении 14-й улицы и Спринг-роуд. При этом спасатели сообщили телеканалу, что в результате стрельбы ранения получили девять человек.
На странице департамента полиции округа Колумбии в Twitter приводится описание людей, подозреваемых в стрельбе. В заявлении отмечается, что подозреваемые один из подозреваемых был одет в черную толстовку, а другой — в серую. В последний раз их видели в темно-синем или черном автомобиле с тонированными стеклами.
Эфир местного телеканала с места событий:
Shooting Investigation at the intersection of 14th Street NW and Spring Road NW.
L/O for 3 B/Ms, 2 wearing all black with black hoodies and 1 wearing a grey hoodie. Last seen in a dark blue or black vehicle with tinted windows going N/B 14th St NW.
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