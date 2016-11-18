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Чорногорія оголосила імена підозрюваних росіян у підготовці замаху на прем'єра

Чорногорія оголосила імена підозрюваних росіян у підготовці замаху на прем'єра

Київ • УНН

 • 12710 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Спеціальна прокуратура Чорногорії, яка розслідує справу про підготовку замаху на прем'єр-міністра країни Міло Джукановича, оприлюднила імена росіян, яких влада називає організаторами змови, передає УНН з посиланням на ВВС.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на прокуратуру, підозрювані - Едуард Широков та Володимир Попов. Їхні імена в публічних документах про хід розслідування згадуються вперше.

ЗМІ повідомляють, що наприкінці вересня Е.Широков і В.Попов нібито організували злочинне угруповання на території Чорногорії, Сербії та Росії. Інші члени угруповання мали забезпечити "вчинення невизначеної кількості терактів та вбивство високих посадових осіб Чорногорії", - стверджують чорногорські медіа.

За даними місцевих ЗМІ, в день виборів, 16 жовтня, мали відбутися зіткнення членів угруповання з поліцією перед будівлею парламенту.

Як стверджують ЗМІ, члени угруповання діяли під контролем генерала Братислава Дікіча, відомого своєю проросійською позицією, і політиків з "Демократичного фронту", особи яких наразі не встановлені.

Раніше Кремль заперечив причетність РФ до замаху на лідера Чорногорії.

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