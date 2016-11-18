Черногория объявила имена подозреваемых россиян в подготовке покушения на премьера
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Специальная прокуратура Черногории, которая расследует дело о подготовке покушения на премьер-министра страны Мило Джукановича, обнародовала имена россиян, которых власть называет организаторами заговора, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на прокуратуру, подозреваемые - Эдуард Широков и Владимир Попов. Их имена в публичных документах о ходе расследования упоминаются впервые.
СМИ сообщают, что в конце сентября Э.Широков и В.Попов якобы организовали преступную группировку на территории Черногории, Сербии и России. Остальные члены группировки должны были обеспечить "совершение неопределенного количества терактов и убийство высоких должностных лиц Черногории", - утверждают черногорские СМИ.
По данным местных СМИ, в день выборов, 16 октября, должны были состояться столкновения членов группировки с полицией перед зданием парламента.
Как утверждают СМИ, члены группировки действовали под контролем генерала Братислава Дикича, известного своей пророссийской позицией, и политиков из "Демократического фронта", лица которых пока не установлены.
Ранее Кремль отрицал причастность РФ к покушению на лидера Черногории.