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15 марта, 19:03 • 108200 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147299 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125971 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119326 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106217 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102102 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95547 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Черногория объявила имена подозреваемых россиян в подготовке покушения на премьера

Черногория объявила имена подозреваемых россиян в подготовке покушения на премьера

Киев • УНН

 • 12710 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Специальная прокуратура Черногории, которая расследует дело о подготовке покушения на премьер-министра страны Мило Джукановича, обнародовала имена россиян, которых власть называет организаторами заговора, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на прокуратуру, подозреваемые - Эдуард Широков и Владимир Попов. Их имена в публичных документах о ходе расследования упоминаются впервые.

СМИ сообщают, что в конце сентября Э.Широков и В.Попов якобы организовали преступную группировку на территории Черногории, Сербии и России. Остальные члены группировки должны были обеспечить "совершение неопределенного количества терактов и убийство высоких должностных лиц Черногории", - утверждают черногорские СМИ.

По данным местных СМИ, в день выборов, 16 октября, должны были состояться столкновения членов группировки с полицией перед зданием парламента.

Как утверждают СМИ, члены группировки действовали под контролем генерала Братислава Дикича, известного своей пророссийской позицией, и политиков из "Демократического фронта", лица которых пока не установлены.

Ранее Кремль отрицал причастность РФ к покушению на лидера Черногории.

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