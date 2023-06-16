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Чорне море зазеленіло. В Одеській затоці "зацвіли" токсичні бактерії - екологи

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Одеська затока "зацвiла" комплексом потенцiйно токсичних цiанобактерiй. Про це у Facebook написала старший науковий співробітник Українського наукового центру екології морів, кандидат біологічних наук Галина Теренько, передає УНН.

Чорне море зазеленіло. В Одеській затоці "зацвіли" токсичні бактерії - екологи

Цитата

"Як ми й передбачали, Одеська затока зацвiла комплексом потенцiйно токсичних цiанобактерiй. Цього разу "компанiю" масивним пучкам Aphanizomenon flos-aquae склали колонiï Dolichospermum flos-aquae та цiнобiï мiкроцистису Microcystis aeruginosa, при солоностi морськоï води 5,1 промиле та температурi 19 градусiв", - повідомила Теренько.

Вона додала, що, Nodularia spumigenа науковці не выявили, оскiльки цей вид цiанобактерiй вiдноситься до морських i віддає перевагу вищiй солоностi води.

Доповнення

Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС до Чорного моря потрапила прісна вода. На сьогодні екологи фіксують стабілізацію з опріснення - 2,5 проміле при мінімальній нормі 12 проміле. Внаслідок підриву дамби вода на Одещині не заражена холерою, проте у пробах виявили ротавірус.

В Українському національному центрі екології моря через підрив російськими силами Каховської ГЕС українцям не рекомендували плавати в морі та ловити рибу поблизу Одеси принаймні рік. Науковці вважають, що для того, щоб зафіксувати, які саме забруднювачі потрапили до Чорного моря через підрив Каховської ГЕС, потрібно вийти в море й відібрати проби. Наразі йдуть переговори з військовими.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підрив Каховської ГЕС: Вода у Дніпрі забруднена у 28 тисяч разів більше норми - МОЗ

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