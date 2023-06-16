Черное море зазеленело. В Одесском заливе "зацвели" токсичные бактерии - экологи
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Одесский залив "зацвел" комплексом потенциально токсичных цианобактерий. Об этом в Facebook написала старший научный сотрудник Украинского научного центра экологии морей, кандидат биологических наук Галина Теренько, передает УНН.
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"Как мы и предполагали, Одесский залив зацвел комплексом потенциально токсичных цианобактерий. На этот раз "компанию" массивным пучкам Aphanizomenon flos-aquae составили колонныï Dolichospermum flos-aquae и цинобии микроцистиса Microcystis aeruginosa, при солености морскойï воды 5,1 промилле и температуре 19 градусов", - сообщила Теренько.
Она добавила, что, Nodularia spumigenа ученые не обнаружили, так как этот вид цианобактерий относится к морским и предпочитает более высокую соленость воды.
Дополнение
В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Черное море попала пресная вода. На сегодня экологи фиксируют стабилизацию по опреснению - 2,5 промилле при минимальной норме 12 промилле. В результате подрыва дамбы вода в Одесской области не заражена холерой, однако в пробах обнаружили ротавирус.
В Украинском национальном центре экологии моря из-за подрыва российскими силами Каховской ГЭС украинцам не рекомендовали плавать в море и ловить рыбу вблизи Одессы по крайней мере год. Ученые считают, что для того, чтобы зафиксировать, какие именно загрязнители попали в Черное море из-за подрыва Каховской ГЭС, нужно выйти в море и отобрать пробы. Сейчас идут переговоры с военными.
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