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Черное море зазеленело. В Одесском заливе "зацвели" токсичные бактерии - экологи

Киев • УНН

 • 1892499 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Одесский залив "зацвел" комплексом потенциально токсичных цианобактерий. Об этом в Facebook написала старший научный сотрудник Украинского научного центра экологии морей, кандидат биологических наук Галина Теренько, передает УНН.

Черное море зазеленело. В Одесском заливе "зацвели" токсичные бактерии - экологи

Цитата

"Как мы и предполагали, Одесский залив зацвел комплексом потенциально токсичных цианобактерий. На этот раз "компанию" массивным пучкам Aphanizomenon flos-aquae составили колонныï Dolichospermum flos-aquae и цинобии микроцистиса Microcystis aeruginosa, при солености морскойï воды 5,1 промилле и температуре 19 градусов", - сообщила Теренько.

Она добавила, что, Nodularia spumigenа ученые не обнаружили, так как этот вид цианобактерий относится к морским и предпочитает более высокую соленость воды.

Дополнение

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Черное море попала пресная вода. На сегодня экологи фиксируют стабилизацию по опреснению - 2,5 промилле при минимальной норме 12 промилле. В результате подрыва дамбы вода в Одесской области не заражена холерой, однако в пробах обнаружили ротавирус.

В Украинском национальном центре экологии моря из-за подрыва российскими силами Каховской ГЭС украинцам не рекомендовали плавать в море и ловить рыбу вблизи Одессы по крайней мере год. Ученые считают, что для того, чтобы зафиксировать, какие именно загрязнители попали в Черное море из-за подрыва Каховской ГЭС, нужно выйти в море и отобрать пробы. Сейчас идут переговоры с военными.

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