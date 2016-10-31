Чоловіка засудили за вбивство односельця на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Жителя Подільського району Одеської області засудили до трьох років ув'язнення за вбивство односельчанина через необережність. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Так, унаслідок сварки 21-річного та 59-річного жителів села Грекове, розпочалась бійка, в якій останній отримав смертельні тілесні пошкодження.
Було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) КК України. Після завершення розслідування всі матеріали разом з обвинувальним актом були передані до суду для прийняття остаточного рішення.
Суд встановив, що обвинувачений вчинив злочин з необореженості, не маючи злого наміру, і засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі.