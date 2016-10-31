Мужчину осудили за убийство односельчанина в Одесской области

Так, в результате ссоры 21-летнего и 59-летнего жителей с.Греково, началась драка, в которой последний получил смертельные телесные повреждения.

Было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины. После завершения расследования все материалы вместе с обвинительным актом были переданы в суд для принятия окончательного решения.

Суд установил, что обвиняемый совершил преступление по неосторожности, не имея злого умысла, и приговорил мужчину к трем годам лишения свободы.