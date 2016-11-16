Чоловіка судитимуть за зґвалтування неповнолітньої дівчини на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На Луганщині судитимуть чоловіка, який вчинив злочини проти статевої недоторканості та свободи двох жінок та малолітньої дівчинки. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що 25-ти річний мешканець Сєвєродонецька, знаходячись поблизу зупинки громадського транспорту в місті Лисичанську, під виглядом особи, яка не знає місцевості, запропонував малолітній показати йому дорогу та підвезти її до місця призначення. Малолітня сіла до вказаного автомобілю, після чого водій заблокував двері автомобілю та почав рухатися вздовж вулиці. Звернувши у безлюдний провулок, з метою задоволення статевої пристрасті, вказаний чоловік вчинив розпусні дії стосовно малолітньої.
Крім того, у травні та серпні поточного року, знаходячись поблизу зупинок громадського транспорту у місті Лисичанську, погрожуючи пневматичним пістолетом, останній змушував жінок сідати до свого автомобілю, після чого відвозив їх у безлюдні місця, де задовольняв статеву пристрасть неприроднім способом.
Чоловіка судитимуть за ч. 1 ст. 153 (задоволення статевої пристрасті неприродним способом із погрозою застосування фізичного насильства) ККУ, ч. 2 ст. 153 (задоволення статевої пристрасті неприродним способом із погрозою застосування фізичного насильства, вчинене повторно) ККУ, ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) ККУ.