Мужчину будут судить за изнасилование несовершеннолетней девушки в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Луганской области будут судить мужчину, который совершил преступления против половой неприкосновенности и свободы двух женщин и малолетней девочки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Установлено, что 25-летний житель Северодонецка, находясь возле остановки общественного транспорта в городе Лисичанске, под видом лица, которое не знает местности, предложил молодой девушке показать ему дорогу и подвезти ее до места назначения. Малолетняя села в указанный автомобиль, после чего водитель заблокировал двери автомобиля и начал двигаться вдоль улицы. Повернув в безлюдный переулок, с целью удовлетворения половой страсти, указанный мужчина совершил развратные действия в отношении малолетней.
Кроме того, в мае и августе текущего года, находясь возле остановок общественного транспорта в городе Лисичанске, угрожая пневматическим пистолетом, последний заставлял женщин садиться в свой автомобиль, после чего отвозил их в безлюдные места, где удовлетворял половую страсть неестественным способом.
Мужчину будут судить по ч. 1 ст. 153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия) УК, ч. 2 ст. 153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия, совершенное повторно) УК, ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего) УК.