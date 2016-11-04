Чоловік загинув внаслідок вибуху гранати в квартирі на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Полтавщині чоловік загинув внаслідок вибуху гранати, яку він приніс до квартири співмешканки. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.
З'ясувалося, що 3-го листопада, близько 19-ї години у місті Гребінка Полтавської області 40-річний місцевий житель прийшов до квартири своєї співмешканки з гранатою у руках. Коли чоловік демонстрував боєприпаси граната вибухнула.
Унаслідок події чоловік загинув на місці, а 37-річну жінку доставлено до лікарні з численними травмами.
У квартирі фахівці-вибухотехніки виявили фрагменти від бойової гранати “РГД-5”.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Поліція встановлює всі обставини трагедії та джерело походження вибухонебезпечного предмету.