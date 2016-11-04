Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире на Полтавщине

Выяснилось, что 3 ноября, около 19 часов в городе Гребенка Полтавской области 40-летний местный житель пришел в квартиру своей сожительницы с гранатой в руках. Когда человек демонстрировал боеприпасы граната взорвалась.

В результате происшествия мужчина погиб на месте, а 37-летнюю женщину доставили в больницу с многочисленными травмами.

В квартире специалисты-взрывотехники обнаружили фрагменты от боевой гранаты "РГД-5".

По факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии и источник происхождения взрывоопасного предмета.