Чоловік загинув внаслідок пожежі на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Черкащині внаслідок пожежі у надвірній споруді загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Черкаській області.
Так, 20 листопада о 02:00 у місті Канів, на вулиці Жовтнева виникла пожежа в надвірній споруді.
Господар, вийшовши на подвір’я, помітив густий чорний дим, що оповив надвірну споруду в якій ночував його рідний дядько. Під час ліквідації пожежі рятувальники всередині споруди виявили тіло 42-річного чоловіка.
У результаті пожежі, вогнем знищено покрівлю надвірної споруди та речі домашнього вжитку. Причиною пожежі стала необережність під час куріння загиблого.