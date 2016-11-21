Мужчина погиб в результате пожара в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Черкасской результате пожара в надворной постройке погиб человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Черкасской области.
Так, 20 ноября в 02:00 в городе Канев, на улице Октябрьская произошел пожар в надворной постройке.
Хозяин, выйдя во двор, заметил густой черный дым, который окутал наружную сооружение в которой ночевал его родной дядя. Во время ликвидации пожара спасатели внутри сооружения обнаружили тело 42-летнего мужчины.
В результате пожара, огнем уничтожена кровля надворной постройки и вещи домашнего обихода. Причиной пожара стала неосторожность при курении погибшего.