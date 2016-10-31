Чоловік загинув внаслідок ДТП у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні, 31 жовтня о 4:40 год ранку на вулиці Драйзера сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля “Порше”, який рухався на великій швидкості та зіткнувся з припаркованою машиною, сталася сьогодні о 4:40 на вулиці Драйзера. У результаті зіткнення пасажир іномарки помер на місці, а водій — втік.
За попередньою інформацією, водій “Порше” перевищив швидкість та протаранив припаркований автомобіль “Рено”, а після зіткнення, залишивши машину, зник із місця події. Його пасажир — невстановлений чоловік — від отриманих травм помер на місці.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.