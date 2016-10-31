Мужчина погиб в результате ДТП в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня, 31 октября в 4:40 ч утра на улице Драйзера произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Так, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Порше", который двигался на большой скорости и столкнулся с припаркованной машиной, произошло сегодня в 4:40 на улице Драйзера. В результате столкновения пассажир иномарки скончался на месте, а водитель - убежал.
По предварительной информации, водитель "Порше" превысил скорость и протаранил припаркованный автомобиль "Рено", а после столкновения, оставив машину, скрылся с места происшествия. Его пассажир - неустановленный мужчина - от полученных травм скончался на месте.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.