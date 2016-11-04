Чоловік загинув внаслідок ДТП на трасі Київ-Одеса
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на трасі автомобільного сполучення Київ-Одеса, загинув водій одного з автомобілів. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Київській області.
Так, 4 листопада о 1:18 год. до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася на трасі автомобільного сполучення Київ-Одеса.
На місці події рятувальники зясували, що водій автомобіля “Ford” не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя, де зіткнувся із вантажним автомобілем “Renault”.
Рятувальники провели відключення АКБ та деблокували тіло водія із легкового автомобіля, інші учасники ДТП не постраждали.