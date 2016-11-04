Мужчина погиб в результате ДТП на трассе Киев-Одесса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе автомобильного сообщения Киев-Одесса погиб водитель одного из автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киевской области.
Так, 4 ноября в 1:18 ч. в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе автомобильного сообщения Киев-Одесса.
На месте происшествия спасатели выяснили, что водитель автомобиля "Ford" не справился с управлением и съехал на обочину, где столкнулся с грузовым автомобилем "Renault".
Спасатели провели отключение АКБ и деблокировали тело водителя легкового автомобиля, другие участники ДТП не пострадали.