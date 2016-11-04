Мужчина погиб в результате ДТП на трассе Киев-Одесса

Так, 4 ноября в 1:18 ч. в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе автомобильного сообщения Киев-Одесса.

На месте происшествия спасатели выяснили, что водитель автомобиля "Ford" не справился с управлением и съехал на обочину, где столкнулся с грузовым автомобилем "Renault".

Спасатели провели отключение АКБ и деблокировали тело водителя легкового автомобиля, другие участники ДТП не пострадали.