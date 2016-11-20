Чоловік загинув під час пожежі на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Під час пожежі в житловому будинку на Житомирщині рятувальники виявили тіло чоловіка. Про це проінформували в управління ДСНС України у Житомирській області, повідомляє УНН.
20 листопада о 05:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в с. Мініно Радомишльського району. За вказаною адресою виїхали бійці 16-ї ДПРЧ.
Ними встановлено, що будинок повністю охоплений вогнем. Місцеві мешканці повідомили, що всередині може знаходитись чоловік. О 06:00 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежі. На підлозі в житловій кімнаті, біля дверей, бійці ДСНС виявили тіло 44-річного чоловіка. О 09:59 – пожежу ліквідовано.
Усі обставини надзвичайної події наразі встановлюються фахівцями.