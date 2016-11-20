Мужчина погиб во время пожара в Житомирской области
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Во время пожара в жилом доме в Житомирской области спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом проинформировали в управления ГосЧС Украины в Житомирской области, сообщает УНН.
20 ноября в 5:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Минино Радомышльского района. По указанному адресу выехали бойцы 16-й ГПСЧ.
Ими установлено, что дом полностью охвачен огнем. Местные жители сообщили, что внутри может находиться человек. В 06:00 пожарным удалось локализовать пожар. На полу в жилой комнате, у двери, бойцы ГосЧС обнаружили тело 44-летнего мужчины. В 9:59 - пожар был ликвидирован.
Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.