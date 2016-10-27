Чоловік за ніч пограбував дві автівки у Кривому Розі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Патрульні затримали підозрюваного у проникненні до двох автівок з метою крадіжки, повідомили у прес-службі патрульної поліції Кривого Рогу у ФБ, пише УНН-Центр.
Повідомляється, що 25 жовтня, близько 05:00 години ранку, з вікна свого будинку на проспекті Миру чоловік побачив, як невідомий чоловік розбив переднє праве вікно його автівки та намагається викрасти цінні речі.
Заявник зателефонував до служби “102”, вибіг на вулицю та погнався за невідомим. Патрульні, які їхали на цей виклик, приєднались до погоні та врешті затримали втікача.
При спілкуванні з інспекторами 25-річний затриманий зізнався, що пошкодив та обікрав ще одне авто, яке знаходиться неподалік.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.