Человек за ночь ограбил два автомобиля в Кривом Роге
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 27 октября. УНН. Патрульные задержали подозреваемого в проникновении в двух автомобилей с целью кражи, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кривого Рога в ФБ, пишет УНН-Центр.
Сообщается, что 25 октября, около 05:00 часов утра, из окна своего дома на проспекте Мира мужчина увидел, как неизвестный мужчина разбил переднее правое окно его машины и пытается похитить ценные вещи.
Заявитель позвонил в службу "102", выбежал на улицу и погнался за неизвестным. Патрульные, которые ехали на этот вызов, присоединились к погоне и в конце задержали беглеца.
При общении с инспекторами 25-летний задержанный признался, что повредил и обокрал еще одно авто, которое находится неподалеку.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.