Человек за ночь ограбил два автомобиля в Кривом Роге

Сообщается, что 25 октября, около 05:00 часов утра, из окна своего дома на проспекте Мира мужчина увидел, как неизвестный мужчина разбил переднее правое окно его машины и пытается похитить ценные вещи.

Заявитель позвонил в службу "102", выбежал на улицу и погнался за неизвестным. Патрульные, которые ехали на этот вызов, присоединились к погоне и в конце задержали беглеца.

При общении с инспекторами 25-летний задержанный признался, что повредил и обокрал еще одно авто, которое находится неподалеку.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.