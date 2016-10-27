Человек за ночь ограбил два автомобиля в Кривом Роге

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15 марта, 19:03 • 115823 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168502 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139121 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131492 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113466 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105852 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101724 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135991 просмотра

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Киев • УНН

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ДНЕПР-КИЕВ. 27 октября. УНН. Патрульные задержали подозреваемого в проникновении в двух автомобилей с целью кражи, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кривого Рога в ФБ, пишет УНН-Центр.

Сообщается, что 25 октября, около 05:00 часов утра, из окна своего дома на проспекте Мира мужчина увидел, как неизвестный мужчина разбил переднее правое окно его машины и пытается похитить ценные вещи.

Заявитель позвонил в службу "102", выбежал на улицу и погнался за неизвестным. Патрульные, которые ехали на этот вызов, присоединились к погоне и в конце задержали беглеца.

При общении с инспекторами 25-летний задержанный признался, что повредил и обокрал еще одно авто, которое находится неподалеку.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

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