Чоловік в окупованому Криму вийшов на одиночний пікет проти пам'ятника В.Путіну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У центрі Сімферополя 18 листопада літній чоловік організував одиночний пікет з гаслами “Путін не Сталін” і “За новий Крим”. Так він розповів громадськості про своє бачення ролі Володимира Путіна в світі і виступив проти установки пам’ятника російському президенту в Криму. Про це розповів голова Українського культурного центру в Сімферополі Леонід Кузьмін, якому вдалося поспілкуватися з пікетувальником, передає УНН із посиланням на “Крим.Реалії”.
“Його позиція в тому, що Путін не настільки значний в державі, що він більше залежить від своїх, як він висловився, „бояр“. Він не згоден з тим, як сьогодні звеличують Путіна на телебаченні, що це національний символ і герой Росії. І проти ініціативи місцевих депутатів кримських — поставити пам’ятник Путіну в Сімферополі. На його думку, російський президент не має стільки досягнень, скільки має Сталін, і Путіна так не поважають, як поважали Сталіна”, — розповів Л.Кузьмін.
Він уточнив, що деякий час спостерігав за чоловіком, до нього підходили люди, цікавилися позицією, але агресії не було. За словами Л.Кузьміна, більшість перехожих не звертали уваги на пікетники, приймаючи його за промоутера, що роздає рекламні листівки.
На початку жовтня громадська організація “Конгрес російських громад Криму” оголосила про початок збору коштів на пам’ятник Володимиру Путіну і розраховує встановити його до виборів президента Росії в 2018 році.