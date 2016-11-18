Мужчина в оккупированном Крыму вышел на одиночный пикет против памятника В.Путину

"Его позиция в том, что Путин не столь значителен в государстве, он больше зависит от своих, как он выразился," бояр ". Он не согласен с тем, как сегодня превозносят Путина на телевидении, что это национальный символ и герой России. И против инициативы местных депутатов крымских - поставить памятник Путину в Симферополе. По его мнению, российский президент не имет столько достижений, сколько имел Сталин, и Путина так не уважают, как уважали Сталина ", - рассказал Л.Кузьмин.

Он уточнил, что некоторое время наблюдал за человеком, к нему подходили люди, интересовались позицией, но агрессии не было. По словам Л.Кузьмина, большинство прохожих не обращали внимания на протестующего, принимая его за промоутера, который раздает рекламные листовки.

В начале октября общественная организация "Конгресс русских общин Крыма" объявила о начале сбора средств на памятник Владимиру Путину и рассчитывает установить его до выборов президента России в 2018 году.