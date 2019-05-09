Чоловік приїхав на захід до 9 травня з прапором із забороненою символікою

КИЇВ. 9 травня. УНН. В одному з сіл Ізмаїльського району на Одещині чоловік приїхав на урочистості з нагоди річниці Перемоги з червоним прапором із забороненою українським законодавством символікою та прив’язаною до велосипеда георгіївською стрічкою. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.