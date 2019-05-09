Чоловік приїхав на захід до 9 травня з прапором із забороненою символікою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В одному з сіл Ізмаїльського району на Одещині чоловік приїхав на урочистості з нагоди річниці Перемоги з червоним прапором із забороненою українським законодавством символікою та прив’язаною до велосипеда георгіївською стрічкою. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
За пропаганду георгіївської стрічки відносно правопорушника складено протокол за ст. 173- 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.1 ст.4361 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.
Подібні дії караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
Раніше сьогодні чоловік вивісив на паркані прапор з забороненою символікою.
Нагадаємо, поліція відкрила вже п'ять кримінальних проваджень через порушення на 9 травня.