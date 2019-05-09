Мужчина приехал на мероприятие к 9 мая с флагом с запрещенной символикой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В одном из сел Измаильского района Одесской области мужчина приехал на мероприятие по случаю годовщины Победы с красным флагом с запрещенной украинским законодательством символикой и привязанной к велосипеду георгиевской лентой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
За пропаганду георгиевской ленты в отношении правонарушителя составлен протокол по ст. 173- 3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.4361 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.
Подобные действия наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Ранее сегодня мужчина вывесил на заборе флаг с запрещенной символикой.
Напомним, полиция открыла уже пять уголовных производств за нарушения на 9 мая.