Чоловік помер у громадському транспорті Харкова
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Чоловік помер у громадському транспорті у Харкові. Інформація про подію, яка сталася у тролейбусі №24 на вулиці Амурській, надійшла до Київського відділу поліції сьогодні близько 12.00. Про це повідомили УНН у ГУНП у Харківській області.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Встановлено, що загиблим є 64-річний чоловік.
За попередніми даними експертів, які працюють на місці події, громадянину стало зле з серцем. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, вчора в Одесі у трамваї помер чоловік.